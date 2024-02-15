Вестник Кавказа

Специалисты следят за активизировавшимся оползнем на юге Грузии

последствия оползня
© Фото: официальный сайт МВД Грузии
В южной части Грузии активизировались оползневые процессы, в связи с чем местным жителям предложили временно пожить в других местах. Ситуацию взяли под контроль местные геологи. 

В муниципалитете Адигени, расположенном на юге Грузии, активизировался временно стабилизированный оползень. Об этом рассказали в Национальном агентстве охраны окружающей среды. 

Там отметили, что в регион выехала группа геологов. Они оценят ситуацию на месте. 

Информацию об активизации оползневых процессов в Адигени распространила также местная мэрия. В частности, под угрозой находится село Уде. Гражданам, проживающим в оползневой зоне, предложили временно пожить в других местах. 

В свою очередь, в агентстве отметили, что специалисты продолжают анализировать активизировавшиеся геологические процессы на всей территории страны. В настоящее время изучается ситуация в трех регионах – Гурия, Имерети и Самцхе-Джавахети. Особое внимание уделяется муниципалитетам Адигени, Боржоми, Хони и Чохатаури. 

"Специалисты агентства проведут оценку жилых и приусадебных участков, а также объектов инфраструктуры и дадут соответствующие рекомендации по дальнейшим защитным и профилактическим мерам"

– пресс-служба агентства

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