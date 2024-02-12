Названа причина смертоносных оползней в Грузии

Минсельхоз Грузии рассказал, что причиной участившихся оползней в стране стали изменения климата. В начале февраля из-за масштабного схода оползней в горных районах республики погибли 11 человек.

Климатические изменения стали причиной масштабных оползней, который происходят в Грузии. Такое заявление сделал глава министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства республики Отар Шамугия, основываясь на отчете Нацагентства окружающей среды.

Он заявил, что власти планируют направить около $5 млн на систему мониторинга и раннего оповещения о чрезвычайных ситуациях.

В начале февраля в горных районах страны республики произошли оползни в результате, которых погибли 11 человек.

"На фоне глобального климатического изменения как во всем мире, так и в Грузии явно наблюдается тенденция роста частоты и интенсивности этих явлений. Соответственно, существование эффективной системы раннего оповещения является важнейшим мероприятием государственного и общественного значения"

- Отар Шамугия

К концу этого года республика установит более 200 метеостанций, которые помогут усовершенствовать систему раннего оповещения.

Также на территориях, где возможны наводнения, будут установлены подобные системы.