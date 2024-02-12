Названа причина смертоносных оползней в Грузии

Климатические изменения стали причиной масштабных оползней, который происходят в Грузии. Такое заявление сделал глава министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства республики Отар Шамугия, основываясь на отчете Нацагентства окружающей среды.
Он заявил, что власти планируют направить около $5 млн на систему мониторинга и раннего оповещения о чрезвычайных ситуациях.
В начале февраля в горных районах страны республики произошли оползни в результате, которых погибли 11 человек.
"На фоне глобального климатического изменения как во всем мире, так и в Грузии явно наблюдается тенденция роста частоты и интенсивности этих явлений. Соответственно, существование эффективной системы раннего оповещения является важнейшим мероприятием государственного и общественного значения"
- Отар Шамугия
К концу этого года республика установит более 200 метеостанций, которые помогут усовершенствовать систему раннего оповещения.
Также на территориях, где возможны наводнения, будут установлены подобные системы.