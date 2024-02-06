Около 300 семей в Грузии было переселено из-за оползней

В Грузии эвакуировали несколько сотен семей из-за схода оползней в высокогорных районах республики. Сейчас специалисты продолжают оценивать обстановку.

Оползни и лавины в Грузии стали причиной гибели более десятка граждан в высокогорных районах республики. Власти приняли решение временно переселить часть жителей этих районов в безопасные места. В результате принятых мер эвакуированы были около 300 семей. Об этом сообщило Нацагентство окружающей среды республики.

"С 6 по 12 февраля группы геологов оценили 541 семью (в том числе в Аджарии), были приняты профилактические меры, около 300 семей были переведены в безопасное место. Специалисты агентства дали соответствующие рекомендации по дальнейшим мерам защиты и предотвращения стихийных бедствий"

- Национальное агентство окружающей среды Грузии

Жертвами схода лавин и оползней с 6 по 7 февраля стали 11 граждан, которые проживали в Аджарии и Имерети.

Отмечается, что сейчас в горных районах, где возможен сход оползней продолжаются работы. Геологи оценивают обстановку и принимают необходимые действия, чтобы предотвратить трагедию.

В последние дни в республике наблюдается повышение температуры и осадки в виде дождя, из-за чего происходит массовое таяние снега. Это стало причиной масштабных природных процессов – оползней, селей, лавин и наводнений.