Специалисты разработали концепцию развития городов Кавминвод

Опубликовано: 15:30, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завершена разработка мастер-плана развития городов Кавминвод. Работу над ней вели сотрудники ДОМ.РФ и Института Генплана Москвы.

Сотрудники ДОМ.РФ и Института Генплана Москвы завершили разработку мастер-плана развития Кавказских Минеральных Вод. Об этом информирует пресс-служба главы Ставропольского края.

"Документ, работу на которым вели сотрудники ДОМ.РФ и Института Генплана Москвы, предусматривает концепцию пространственного развития городов Кавминвод, в том числе Ессентуков, Пятигорска и Железноводска, на ближайшие 20 лет"

– пресс-служба

Мастер-план включает в себя решения по развитию транспортной, социальной, образовательной и санаторно-курортной сфер городов, входящих в Кавминводы.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров уверен, что этот документ поспособствует всестороннему развитию Кавминвод.

"Уверен, что новый документ поспособствует всестороннему развитию Кавказских Минеральных Вод, привлечет новые инвестиции, поможет развитию бизнес-проектов, а главное - улучшит качество жизни местных жителей"

– руководитель региона