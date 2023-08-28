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Специалисты разработали концепцию развития городов Кавминвод

Специалисты разработали концепцию развития городов Кавминвод
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Завершена разработка мастер-плана развития городов Кавминвод. Работу над ней вели сотрудники ДОМ.РФ и Института Генплана Москвы.

Сотрудники ДОМ.РФ и Института Генплана Москвы завершили разработку мастер-плана развития Кавказских Минеральных Вод. Об этом информирует пресс-служба главы Ставропольского края.

"Документ, работу на которым вели сотрудники ДОМ.РФ и Института Генплана Москвы, предусматривает концепцию пространственного развития городов Кавминвод, в том числе Ессентуков, Пятигорска и Железноводска, на ближайшие 20 лет"

– пресс-служба

Мастер-план включает в себя решения по развитию транспортной, социальной, образовательной и санаторно-курортной сфер городов, входящих в Кавминводы.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров уверен, что этот документ поспособствует всестороннему развитию Кавминвод.

"Уверен, что новый документ поспособствует всестороннему развитию Кавказских Минеральных Вод, привлечет новые инвестиции, поможет развитию бизнес-проектов, а главное - улучшит качество жизни местных жителей"

 – руководитель региона

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