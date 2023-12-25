Спецборт МЧС вывез 35 россиян, эвакуированных из Газы

В Москву доставлены еще 35 граждан РФ, которые были эвакуированы из Газы. Их вывезли спецбортом МЧС РФ.

Группа из 10 взрослых 25 детей доставлена самолетом МЧС в российскую столицу, эти люди были эвакуированы из Сектора Газа.

"Самолет Ил-76 МЧС России с группой российских граждан и членами их семей, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Спецборт доставил в Россию еще 35 человек, в том числе 25 детей"

– министерство

Организованная эвакуация россиян завершилась в декабре, теперь граждан вывозят на индивидуальной основе.

Эвакуация россиян из Газы стартовала 12 ноября 2023 года, с тех пор в России прибыли 1193 гражданина РФ с семьями.