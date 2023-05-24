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Спасатели предупредили Крым о непогоде

Спасатели предупредили Крым о непогоде
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МЧС предупредило о ливнях и граде в Крыму. Пик непогоды ожидается в среду-четверг.

Штормовое предупреждение было объявлено в Крыму. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая и днем 25 в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град"

– пресс-служба.

Спасатели уточнили, что в связи с непогодой повышается вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения числа дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения.

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