Спасатели предупредили Крым о непогоде

МЧС предупредило о ливнях и граде в Крыму. Пик непогоды ожидается в среду-четверг.
Штормовое предупреждение было объявлено в Крыму. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая и днем 25 в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град"
– пресс-служба.
Спасатели уточнили, что в связи с непогодой повышается вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения числа дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения.