Крымский мост заработал в полном объеме

Опубликовано: 19:59, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Скриншот фото из Telegram-канала Марата Хуснуллина

Строители полностью восстановили железнодорожное движение на Крымском мосту с опережением сроков, сегодня по второму пути моста открылось железнодорожное движение.

Сегодня в рабочем режиме стартовало движение поездов по второму восстановленному железнодорожному пути Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части - и тоже с опережением графика", - написал в своем Telegram-канале Марат Хуснуллин.

Специалисты работали круглосуточно в две смены, они произвели замену двух пролетных строений, для которых было поставлено 524 т металлоконструкций. Также была произведена сложнейшая операция по надвижке пролетов, - написал вице-премьер.

Также он поблагодарил всех, кто принимал участие в этой работе, за их героический труд и высочайший профессионализм.

"Считаю символичным, что движение по Крымскому мосту возобновлено в преддверии одного из самых важных праздников в нашей стране – Дня Победы. Окончание работ – это Победа всей команды",

- добавил Марат Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин анонсировал запуск полноценного движения по железнодорожной части Крымского моста к началу лета этого года, тогда как был установлен срок - 1 июля.