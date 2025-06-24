Совбез ООН продолжит обсуждение резолюции по Ирану

Совбез ООН пока не готов представить резолюцию по Ирану, но обсуждения ведутся.

Проект резолюции по ситуации в Иране обсуждается в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщил постпред Пакистана при ООН Ифтихар Ахмад.

"Обсуждения продолжаются"

– Ифтихар Ахмад

Точных сроков голосования по обновленному проекту резолюции пока нет, поведал Ахмад РИА Новости.

Отметим, что в Совбезе ООН представили новую версию резолюции по Ирану после соглашения о перемирии между Ираном и Израилем.

Напомним, что Иран и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, положив конец взаимным ракетным ударам, которые продолжались с 13 июня, когда Тель-Авив объявил о старте военной операции "Восстающий лев".