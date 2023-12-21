Совбез ООН осудил теракт в Кермане – ИГИЛ* взяла ответственность за взрывы

Сирийские боевики взяли на себя ответственность за взрывы в иранском Кермане, унесшие жизни 84 человек. Совбез ООН призвал международное сообщество помочь Ирану в расследовании этого теракта и привлечении к отвественности его организаторов и исполнителей.

Запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ объявила сегодня журналистам западных СМИ, что именно ее члены в составе одной из "спящих ячеек" в Иране организовали теракт в иранском городе Керман во время шествия граждан в память об убитом американскими военными генерала Касема Сулеймани.

Напомним, на данный момент известно о 84 погибших, и иранские власти ожидают, что список жертв увеличится, поскольку ряд пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Одновременно с принятием игиловцами на себя ответственности за теракт Совет Безопасности ООН согласовал заявлением со строгим осуждением теракта в Кермане и требованием найти и наказать его организаторов и исполнителей.

"Члены Совета безопасности призвали все государства, в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующими резолюциями СБ ООН, активно сотрудничать с правительством Исламской Республики Иран, а также со всеми другими соответствующими властями в этом отношении"

– Совбез ООН

Все члены СБ ООН сошлись в том, что террористическая деятельность, какие бы формы она ни принимала, является одной из ключевых угроз современному миру. Они в очередной раз подчеркнули, что теракты не могут иметь каких-либо оправданий, поскольку относятся к числу преступлений против человечности.