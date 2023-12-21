Си Цзиньпин соболезновал Эбрахиму Раиси из-за теракта

Пекин присоединился к числу мировых и региональных государств, выразивших соболезнования Ирану в связи с масштабным терактом в Кермане, число жертв которого на данный момент достигло 84 человек.

Глава Китая Си Цзиньпин обратился сегодня к властям Исламской Республики Иран со словами соболезнования в связи с тяжелым террористическим актом в Кермане, в ходе которого погибло более 80 человек.

На имя иранского президента Эбрахима Раиси поступила дипломатическая телеграмма из Пекина, в которой сообщается о шоке, испытанном Си Цзиньпином из-за известий о подрыве в Кермане траурного шествия, организованного в годовщину убийства американскими войсками генерала Касема Сулеймани.

В связи с трагедией китайский лидер от лица властей и народа КНР озвучил соболезнования раненым и родственникам жертв теракта. Официальный Пекин обратил внимание, что традиционно ведет борьбу против терроризма во всех его проявлениях, а потому принципиально осуждается массовое убийство иранских граждан в Кермане.

По данным МВД Ирана, сейчас известно о 84 погибших в результате взрыва бомб в Кермане. Число жертв теракта может увеличиться, поскольку многие раненые находятся в крайне тяжелом состоянии.