Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирана

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту Эбрахиму Раиси в связи с трагическими событиями, произошедшими сегодня в иранском Кермане, передает официальный сайт Кремля.
"Уважаемый господин Хаменеи, уважаемый господин Раиси, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в городе Керман. Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим"
- Владимир Путин
Президент РФ подчеркнул, что Россия осуждает терроризм во всех формах, а также подтверждает "приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом".
Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится в документе.