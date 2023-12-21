Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирана

Президент РФ Владимир Путин направил властям Ирана телеграмму с соболезнованиями после теракта, произошедшего сегодня в иранском Кермане.

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту Эбрахиму Раиси в связи с трагическими событиями, произошедшими сегодня в иранском Кермане, передает официальный сайт Кремля.

"Уважаемый господин Хаменеи, уважаемый господин Раиси, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в городе Керман. Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим"

- Владимир Путин

Президент РФ подчеркнул, что Россия осуждает терроризм во всех формах, а также подтверждает "приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом".

Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится в документе.