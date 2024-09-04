Вестник Кавказа

Сотрудниц Кизлярского медучилища подозревают в получении взятки

Сотрудниц Кизлярского медучилища подозревают в получении взятки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замдиректора и охранница Кизлярского медучилища стали подозреваемыми по уголовному делу о получении взятки. Следствие предполагает, что женщины могли помочь в поступлении в учебное учреждение за вознаграждение.

Сотрудницы Кизлярского медицинского училища стали фигурантами уголовного дела о получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СКР по РД. 

Замдиректор учебного заведения организовала поступление сына жительницы Дагестана за денежное вознаграждение. Обучение за счет бюджета было оценено заместителем в 300 тысяч рублей, которые были переданы через сотрудницу охранного отдела. 

В настоящий момент проводятся следственные действия, осуществляется сбор доказательств.

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