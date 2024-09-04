Сотрудниц Кизлярского медучилища подозревают в получении взятки

Замдиректора и охранница Кизлярского медучилища стали подозреваемыми по уголовному делу о получении взятки. Следствие предполагает, что женщины могли помочь в поступлении в учебное учреждение за вознаграждение.

Сотрудницы Кизлярского медицинского училища стали фигурантами уголовного дела о получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СКР по РД.

Замдиректор учебного заведения организовала поступление сына жительницы Дагестана за денежное вознаграждение. Обучение за счет бюджета было оценено заместителем в 300 тысяч рублей, которые были переданы через сотрудницу охранного отдела.

В настоящий момент проводятся следственные действия, осуществляется сбор доказательств.