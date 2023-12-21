Вестник Кавказа

Сотни мертвых лебедей обнаружены на озере Караколь

Сотни мертвых лебедей обнаружены на озере Караколь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане на одном из озер погибли сотни лебедей. Специалисты заявляют, что причиной гибели пернатых стал птичий грипп.

На озере Караколь в Казахстане наблюдается массовая гибель лебедей.

Впервые об обнаружении на берегу озера в Мангистау мертвых белых лебедей стало известно до новогодних праздников, 21 декабря. Тогда сообщалось о 30 погибших птицах. На сегодняшний день в заповеднике найдены 227 мертвых лебедей. Исследование выявило, что лебедей убил птичий грипп. Зараженные птицы утилизируются.

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