Сотни мертвых лебедей обнаружены на озере Караколь

В Казахстане на одном из озер погибли сотни лебедей. Специалисты заявляют, что причиной гибели пернатых стал птичий грипп.
На озере Караколь в Казахстане наблюдается массовая гибель лебедей.
Впервые об обнаружении на берегу озера в Мангистау мертвых белых лебедей стало известно до новогодних праздников, 21 декабря. Тогда сообщалось о 30 погибших птицах. На сегодняшний день в заповеднике найдены 227 мертвых лебедей. Исследование выявило, что лебедей убил птичий грипп. Зараженные птицы утилизируются.
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