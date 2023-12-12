Массовая гибель лебедей в Казахстане: установлена причина

Специалисты выяснили, почему погибли десятки лебедей на озере Караколь. Их тела были найдены 21 декабря.

Мор лебедей на озере Караколь в Казахстане объясняется инфекционным заболеванием птиц, рассказали власти Мангистауской области.

В департаменте экологии пояснили, что были взяты пробы воды. Их анализ показал, что опасных веществ в водоеме содержится не больше, чем допускается, передает Lada.kz.

"Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в свою очередь, провели тест. Результаты оказались положительными и подтвердили наличие вируса птичьего гриппа"

– ведомство

Напомним, мертвые лебеди были найдены чуть более недели назад. Инспекторы Каракия-Каракольского заповедника нашли 30 погибших птиц.