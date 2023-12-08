Вестник Кавказа

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
В Швейцарии прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Действующий обладатель трофея "Манчестер Сити" сыграет на данной стадии с "Копенгагеном".

В Ньоне только что завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

На данной стадии сыграют:

"Порту" – "Арсенал"

"Наполи" – "Барселона"

ПСЖ – "Реал Сосьедад"

"Интер" – "Атлетико" Мадрид

"ПСВ" – "Боруссия" Дортмунд

"Лацио" – "Бавария"

"Манчестер Сити" – "Копенгаген"

"Лейпциг" – "Реал" Мадрид

Первые встречи состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля следующего года, а ответные – 5, 6, 12 и 13 марта.

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