Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

В Швейцарии прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Действующий обладатель трофея "Манчестер Сити" сыграет на данной стадии с "Копенгагеном".
В Ньоне только что завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
На данной стадии сыграют:
"Порту" – "Арсенал"
"Наполи" – "Барселона"
ПСЖ – "Реал Сосьедад"
"Интер" – "Атлетико" Мадрид
"ПСВ" – "Боруссия" Дортмунд
"Лацио" – "Бавария"
"Манчестер Сити" – "Копенгаген"
"Лейпциг" – "Реал" Мадрид
Первые встречи состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля следующего года, а ответные – 5, 6, 12 и 13 марта.
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