Россия уступила Азербайджану свою позицию в рейтинге УЕФА

Победа "Карабаха" над "Хэкеном" позволила Азербайджану подняться на 29-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Доа вчерашнего дня это место занимала Россия.

Азербайджан поднялся на 28-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Это стало возможным благодаря вчерашней победе "Карабаха" над "Хэкеном" в игре 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Обыграв шведскую команду, агдамцы заработали в клубный рейтинг 0,500 очков.

Таким образом, в настоящее время в активе Азербайджана 19,125 очков. Этого оказалось достаточно, чтобы обогнать в рейтинге Россию, которая теперь с 18,632 очками занимает 29-е место.

На 27-м месте находится Словакия, в активе которой 19,625 очков.

Напомним, в настоящее время российские клубы отстранены от еврокубков УЕФА. В прошлом году организация добавила российской ассоциации 4,333 очка, но в этом РФ осталась без набранных очков.