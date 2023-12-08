"Карабах" впервые в истории пробился в плей-офф Лиги Европы

"Карабах" обыграл дома "Хэкен" и впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги Европы. Встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

В Баку только что завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между "Карабахом" (Азербайджан) и "Хэкеном" (Швеция).

Хозяева поля открыли счет уже на 1-й минуте – отличился полузащитник Леандру Андраде. В компенсированное к первой половине время хавбек Яссин Бензия отправил второй мяч в сетку ворот шведской команды. В самой концовке матча гости отыграли один мяч благодаря автоголу Бадави Гусейнова, однако на большее им не хватило времени – 2:1 в пользу "Карабаха".

Отметим, что с 56-й минуты "Карабах" играл в меньшинстве из-за удаления защитника Марко Вешовича.

В параллельной встрече левуркузенский "Байер" разгромил "Мольде" со счетом 5:1. Таким образом, "Карабах" впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги Европы.

Итоговая таблица в группе H выглядит следующим образом:

1. "Байер" Леверкузен (Германия) – 18 очков

2. "Карабах" (Азербайджан) – 10 очков

3. "Мольде" (Норвегия) – 7 очков

4. "Хэкен" (Швеция) – 0 очков