В "Карабахе" прокомментировали историческое достижение клуба

Гурбан Гурбанов рассказал, что выход "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы станет толчком для развития футбола в Азербайджане.

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Карабах" подвел итоги выступления команды на групповом этапе Лиги Европы, по итогам которого агдамцы впервые в своей истории пробились в плей-офф турнира.

"Поздравляю своих футболистов и наших болельщиков. У нас столько было шансов выйти в плей-офф Лиги Европы, но мы не могли ими воспользоваться. К счастью, сегодня все получилось так, как мы хотели"

– Гурбан Гурбанов

Он подчеркнул, что это достижение "Карабаха" должно стать толчком для всего азербайджанского футбола.

"Добились успеха, которого так долго ждали. И этого ждал не только клуб, но и вся страна. Этот успех станет толчком для нашего футбола. Выступление на таком уровне дает еще больше уверенности, мы сможем увидеть большие клубы"

– наставник команды

Напомним, накануне "Карабах" переиграл со счетом 2:1 "Хэкен" и занял второе место в группе, дающее право сыграть ближайшей весной в 1/16 финала Лиги Европы.