Завершение строительства стадиона "Алании" снова откладывается

Во Владикавказе затягивается строительство нового стадиона "Алании". Работы вряд ли успеют завершить к моменту лицензирования.

Строительство нового стадиона футбольного клуба "Алания" с высокой степенью вероятности не завершится к моменту лицензирования.

Соответствующую информацию распространил портал Metaratings.

Таким образом, даже если владикавказцы займут в Первой лиге место, дающее право в следующем сезоне выступить в РПЛ, они получат отказ и продолжат выступать во втором по значимости дивизионе.

Изначально во Владикавказе планировалось построить стадион на 30 тыс мест, однако затем вместимость арены несколько раз снижалась. В итоговом проекте количество зрительских мест составит 12,5 тыс.

Напомним, накануне "Аланию"' возглавил экс-наставник "Акрона" Евгений Калешин.

Турнирная таблица

После 20 туров "Алания" с 32 очками находится на 6-й строчке в Первой лиге. Возглавляет первенство махачкалинское "Динамо", набравшее 37 очков.