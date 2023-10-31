Новым наставником "Алании" стал Евгений Калешин

Российский специалист Евгений Калешин возглавил владикавказскую "Аланию". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Соглашение с 45-летним наставником рассчитано на 3,5 года.
В интервью клубной пресс-службе он отметил, что сразу же согласился на предложение руководства "Алании" возглавить команду.
"Ни секунды не раздумывал. Это был мой приоритетный вариант. Повторюсь, это действительно большой клуб с историей"
– Евгений Калешин
Он также рассказал, что лично знает почти всех игроков команды.
"Алан Чочиев и Батраз Хадарцев играли у меня в Калининграде. Батраза Гурциева тренировал еще в Академии "Краснодара" в команде 1998 года рождения. Николая Гиоргобиани пытался в свое время удержать в "Урожае" (смеется), но он все же перешел в "Чайку". Лексо Татаев был у меня капитаном команды в Академии "Краснодара". Естественно знаю почти всех. Мы часто пересекались во время матчей и на сборах, и в чемпионате"
– главный тренер
Напомним, в конце ноября прошлого месяца Калешин покинул "Акрон" из-за разных взглядов с руководством клуба на развитие команды.
Турнирная таблица
После 20 туров "Алания" располагается на 6-м месте в Первой лиге, имея в своем активе 32 очка. Лидирует в первенстве с 37 очками махачкалинское "Динамо".