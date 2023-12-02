Соглашение о свободной торговле Ирана и ЕАЭС одобрено Кабмином РФ

Российское правительство "дало добро" на подписание договоренности о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном. Распоряжение об этом подписал сегодня Мишустин.

Кабмин РФ согласился с заключением соглашения о свободной торговле, которая будет вестись странами ЕАЭС и ИРИ. Соответствующее распоряжение издал российский премьер.

"Одобрить представленный Минэкономразвития России, согласованный с МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с иранской стороной проект Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны"

– документ за подписью Михаила Мишустина

Согласно распоряжению, от Москвы соглашение подпишет зампредседателя правительства Алексей Оверчук.

Напомним, подписание соглашения о свободной торговле, которое состоится в текущем месяце, анонсировал Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал на переговорах с Эбрахимом Раиси.

Режим свободной торговли между Ираном и странами ЕАЭС действовал с осени 2019 года – в октябре вступило в силу соответствующее временное соглашение. В марте прошлого года стороны подписали протокол, согласно которому действие этой зоны продлевалось.