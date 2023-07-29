Сочинский шторм унес жизнь молодой девушки

Опубликовано: 17:40, 29 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Девушка стала жертвой сильного шторма в Сочи. Она пошла на море вечером и захлебнулась в воде. Власти ранее предупреждали о неблагоприятной погоде на курорте.

Следственный комитет сообщил о гибели 20-летней девушки во время шторма в Сочи.

Девушка решила искупаться и пошла вечером на море, однако из воды она уже не вышла.

Ранее МЧС предупреждал жителей и гостей города-курорта о неблагоприятных погодных условиях. Так сообщалось о смерчи над морем, ветрах с порывами в 25 м/с и обильных дождях.

Сегодня в Сочи, несмотря на жаркую погоду, сохраняется штормовое предупреждение. По-прежнему закрыты все городские пляжи.