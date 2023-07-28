Вслед за Черным закрыли для купания и Азовское море

Опубликовано: 21:44, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непогода, обрушившаяся на Юг России, внесла свои коррективы в планы отдыхающих – вслед за запретом на купание на пляжах Анапы и Геленджика режим повышенной готовности введен и на пляжах кубанского Темрюка.

На черноморском побережье Краснодарского края продолжается разгул стихии - из-за шторма и сильного донного течения уже запрещено купаться в Сочи, Анапе и Геленджике, а вечером такой запрет ввели и в Темрюкском районе Кубани, сообщает сайт администрации района.

"В связи с ухудшением погодных условий (сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23-28 м/с) в районе введен режим повышенной готовности, купание в Азовском и Черном морях запрещено"

- сайт администрации Темрюкского района

Закрыты и пляжи Туапсинского района, причиной этого стала штормовая погода, вызвавшая волнение на море, добавляет силы шторму и ветер, скорость которого в порывах достигает 28 м/с.

Спасатели уже сообщили, что такая погода может привести к подъему уровня воды в реках края и напомнили, что запрет на купание будет действовать как минимум и завтра.