Пляжи Геленджика закрыли для купания на два дня

Штормовая погода в Геленджике закрыла пляжи. Купаться в море запретили, предупреждение действует до вечера субботы.
На пляжах Геленджика сегодня развеваются красные и черные флаги, смысл у них один - купаться в море нельзя.
Запрет на купание связан с штормовой погодой, море неспокойно, ветер в порывах усиливается до 28 м/с. Над морем могут формироваться штормы. Дожди могут привести к подъему уровня воды в реках. Такая погода сохранится и сегодня, и завтра.
Соседние курорты также находятся во власти стихии, волны в Черном море достигают четырех метров, в Азовском - двух. В Сочи закрыты не только пляжи, но и горные туристические тропы, парки, канатные дороги.
Несколько дней штормовой погоды остудят регион, жара на морских курортах Краснодарского края спадет.