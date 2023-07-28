Пляжи Геленджика закрыли для купания на два дня

Опубликовано: 14:22, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Штормовая погода в Геленджике закрыла пляжи. Купаться в море запретили, предупреждение действует до вечера субботы.

На пляжах Геленджика сегодня развеваются красные и черные флаги, смысл у них один - купаться в море нельзя.

Запрет на купание связан с штормовой погодой, море неспокойно, ветер в порывах усиливается до 28 м/с. Над морем могут формироваться штормы. Дожди могут привести к подъему уровня воды в реках. Такая погода сохранится и сегодня, и завтра.

Соседние курорты также находятся во власти стихии, волны в Черном море достигают четырех метров, в Азовском - двух. В Сочи закрыты не только пляжи, но и горные туристические тропы, парки, канатные дороги.

Несколько дней штормовой погоды остудят регион, жара на морских курортах Краснодарского края спадет.