РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пляжи Геленджика закрыли для купания на два дня

Пляжи Геленджика закрыли для купания на два дня
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Штормовая погода в Геленджике закрыла пляжи. Купаться в море запретили, предупреждение действует до вечера субботы.

На пляжах Геленджика сегодня развеваются красные и черные флаги, смысл у них один - купаться в море нельзя.

Запрет на купание связан с штормовой погодой, море неспокойно, ветер в порывах усиливается до 28 м/с. Над морем могут формироваться штормы. Дожди могут привести к подъему уровня воды в реках. Такая погода сохранится и сегодня, и завтра.

Соседние курорты также находятся во власти стихии, волны в Черном море достигают четырех метров, в Азовском - двух. В Сочи закрыты не только пляжи, но и горные туристические тропы, парки, канатные дороги.

Несколько дней штормовой погоды остудят регион, жара на морских курортах Краснодарского края спадет.

Пляжи Сочи закрыты из-за шторма

Пляжи Сочи закрыты из-за шторма

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
500 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version