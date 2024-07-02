Сочи собирает гурманов

Уже в следующий понедельник, 15 июля, в горах курортного Сочи стартует ежегодный гастрономический фестиваль, который соберет не только любителей кухни Кавказа, но и шеф-поваров лучших ресторанов юга России.

Уже в этот понедельник, 15 июля, на курорте " Роза Хутор" в горах Сочи стартует настоящий праздник для гурманов - ежегодный гастрономический фестиваль, сообщает пресс-служба мэрии города.

Целых три недели, с 15 июля по 4 августа, здесь можно будет попробовать всевозможные вкусности с южным и кавказским акцентом, которые приготовят и представят на суд зрителей и едоков повара 20 лучших ресторанов муниципалитета, передает "АиФ-Юг".

Тема нынешнего "вкусного" фестиваля – "Кухни юга". А значит, шеф-повара покажут все, что они способны приготовить из местных продуктов. Отрадно и то, что цены на их авторские блюда будут стабильными и адекватными – на спецменю из четырех ресторанных блюд будет фиксированная цена.

Впрочем, местные продукты можно будет не только распробовать, но и купить – специально для этого в четыре последних дня фестиваля, с 1 по 4 августа, в Олимпийской деревне пройдет большая гастрономическая ярмарка.