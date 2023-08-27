Сочи примет новый кинофестиваль стран БРИКС 

Фестиваль "КиноБраво" проведут в горах Сочи в конце весны 2024 года. Все показы будут бесплатными, участниками станут киноленты из десяти стран мира.

Первый международный фестиваль "КиноБраво" состоится в будущем году в Краснодарском крае.

Жюри будет выбирать лучшие киноленты из стран-участниц БРИКС и государств-партнеров союза. В программу помимо конкурсного смотра войдут премьерные показы, ретроспективы, концерты. Все мероприятия кинофестиваля будут бесплатными.

Площадкой фестиваля выбрана Красная Поляна, даты мероприятия: с 27 мая по 2 июня.

Жители и гости курорта смогут увидеть фильмы, созданные в России, Бразилии, Индии, Китае, Южно-Африканская Республика - это страны БРИКС на данный момент. С 1 января к объединению подключатся также Аргентина, Иран, Египет, Эфиопия, Саудовская Аравия, ОАЭ.