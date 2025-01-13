Сочи примет Международный кинофестиваль стран Евразии

В первой декаде июня курортный Сочи примет Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест", в котором примут участие кинематографисты из 25 стран мира, в том числе из стран Южного Кавказа.

Уже в первой декаде июня курортный Сочи примет большой праздник кино – на Международном кинофестивале, который организует АНО "Евразия", на суд зрителей свои лучшие работы представят кинематографисты из 25 стран мира, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"Кинофестиваль пройдет с 6 по 13 июня, на нем состоится финал конкурса Молодежной ассоциации кинематографистов Евразии, на котором объявят победителей и вручат ценные призы. Также пройдет питчинг на соискание грантовой поддержки лучших кинопроектов"

- пресс-служба администрации Сочи

Свои картины на фестивале представят участники из Армении, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Молдавии, России, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, также в фестивале примут участие Туркменистан, Пакистан, Кения, Германия, Турция, ЮАР, Швейцария, Монголия, Бразилия, Франция, Испания и Сербия, - передает "Интерфакс".

Вся неделя, в течение которой будет длиться фестиваль, будет насыщена событиями – помимо конкурсных, внеконкурсных и ретроспективных показов, его участников ждут мастер-классы, круглые столы, форумы, панельные сессии, а зрителей - творческие встречи с актерами и режиссерами из разных стран, - отмечается в сообщении.

Фестиваль пройдет в Центральном районе Сочи на территории летнего театра имени Фрунзе, вход на кинопоказы для всех его гостей будет бесплатным.