Сочи откроет Центр гастротуризма

Центр гастротуризма в будущем году появится в Сочи. Первых гостей он примет летом 2024 года.
На российском черноморском курорте Сочи появится новая точка притяжения – центр гастрономического туризма.
Открыть в городе рай для гурманов планируется будущим летом, отдыхающие и жители города получат возможность наслаждаться вкусными блюдами и местными специалитетами с видом на горный пейзаж.
Реализация проекта оценивается в 800 млн рублей, на данный момент он готов наполовину. Для гостей курорта создадут ресторанный комплекс, откроют залы для дегустаций, возведут концертную площадку с красивыми видами.
Сочи, неизменно пользующийся спросом у туристов, является привлекательным для инвесторов и развития бизнеса.