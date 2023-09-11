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Сочи откроет Центр гастротуризма

Сочи откроет Центр гастротуризма
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Центр гастротуризма в будущем году появится в Сочи. Первых гостей он примет летом 2024 года.

На российском черноморском курорте Сочи появится новая точка притяжения – центр гастрономического туризма.

Открыть в городе рай для гурманов планируется будущим летом, отдыхающие и жители города получат возможность наслаждаться вкусными блюдами и местными специалитетами с видом на горный пейзаж.

Реализация проекта оценивается в 800 млн рублей, на данный момент он готов наполовину. Для гостей курорта создадут ресторанный комплекс, откроют залы для дегустаций, возведут концертную площадку с красивыми видами.

Сочи, неизменно пользующийся спросом у туристов, является привлекательным для инвесторов и развития бизнеса.

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