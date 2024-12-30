Вестник Кавказа

Сочи накроет непогода в ночь на понедельник

Сочи накроет непогода в ночь на понедельник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Опасные природные явления ожидаются в Краснодарском крае в ближайшие дни. В Сочи прогнозируются шторм и лавины.

В ближайшие дни на Кубани будет стоять неблагоприятная погода, гостей и жителей Сочи предупреждают об опасности.

"По информации метеорологов, ночью с 12 на 13 января 2025 года и в первой половине дня 13 января на участке моря от поселка Магри до села Веселое высота волн может достигать одного метра. Также в горах Сочи сохраняется слабая лавинная опасность"

– городская администрация

Шторм в Сочи может достигнуть 3 баллов. Все службы переводятся в усиленный режим работы.

В целом в Краснодарском крае с 13 января прогнозируются мощные осадки в виде дождя и снега. Вероятно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, есть возможность возникновения ЧС и проблем в работе транспорта.

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