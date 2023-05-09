Сочи и Трабзон соединятся паромом

Власти Сочи намерены приобрести собственный паром, чтобы запустить морское сообщение между курортом и турецким Трабзоном. Морская переправа позволит развивать экономическую и туристическую сферы.

Между Сочи и Трабзоном в скором времени может быть запущено морское сообщение.

Сейчас сочинские власти находятся в поисках подходящего судна. Такую информацию озвучил глава торгового морского порта Сочи Юрий Владимиров.

Благодаря запуску нового маршрута, будут развиваться туристическая и экономическая отрасли курорта.

По словам директора порта старт запуска морского сообщения осложняется техническими трудностями – найти необходимый паром пока не удалось.

"Мы рассматриваем вопрос о приобретении парома для поездок из Сочи в Трабзон, потому что мы видим и понимаем необходимость в этом. Паром будет пассажирский для туристов на своем личном автотранспорте, он здесь будет работать, этот паром будет очень востребован. Но он небольшой – до 300 человек максимум, где-то 60-80 автомобилей. Его сейчас просто нет, мы даже сами могли бы его приобрести, на рынке такого парома даже на востоке нет"

– Юрий Владимиров

В прошлом году глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби говорил, что между городами будет подписано соглашение о запуске маршрута.

Планировалось, что с мая 2023 года морское сообщение будет запущено.

В свою очередь морской порт Сочи подготовил для парома всю необходимую инфраструктуру.

Предполагается, что после запуска маршрута добраться из Сочи в Трабзон можно будет в течение 12 часов.