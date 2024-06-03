Сочи и Анапу по морю свяжут "Кометы"

Морское сообщение между Анапой и Сочи стартует в эти выходные. На маршрут выйдут скоростные суда "Комета".

Анапа и Сочи становятся ближе. Теперь, чтобы добраться из одного курорта в другой, можно будет воспользоваться скоростным морским транспортом.

Между городами 9 июня запускается сообщение на судах "Комета". Информацию об этом озвучили в пресс-службе морского порта Анапы.

Сообщается, что приобрести посадочные талоны можно будет на портале организации "Морские скоростные пассажирские перевозки", которая осуществляет данный вид услуги.

Как сообщили в пресс-службе порта, продажей билетов занимается компания-перевозчик, но также они будут доступны в кассах морской гавани.