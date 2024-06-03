Вестник Кавказа

Сочи и Анапу по морю свяжут "Кометы"

Сочи и Анапу по морю свяжут "Кометы"
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Морское сообщение между Анапой и Сочи стартует в эти выходные. На маршрут выйдут скоростные суда "Комета".

Анапа и Сочи становятся ближе. Теперь, чтобы добраться из одного курорта в другой, можно будет воспользоваться скоростным морским транспортом.

Между городами 9 июня запускается сообщение на судах "Комета". Информацию об этом озвучили в пресс-службе морского порта Анапы.

Сообщается, что приобрести посадочные талоны можно будет на портале организации "Морские скоростные пассажирские перевозки", которая осуществляет данный вид услуги.

Как сообщили в пресс-службе порта, продажей билетов занимается компания-перевозчик, но также они будут доступны в кассах морской гавани.

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