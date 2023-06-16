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Сочи и Алматы свяжет прямой рейс

Сочи и Алматы свяжет прямой рейс
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В июле появится прямой рейс между Сочи и городом Алматы в Казахстане. Он будет еженедельным.

Российский перевозчик с середины июля будет регулярно летать между Сочи и Алматы.

"Авиакомпания "Азимут" открыла продажу авиабилетов в город республиканского значения в Казахстане - Алматы. <…> [Рейсы] стартуют с 13 июля и будут выполняться по четвергам"

– международный аэропорт Сочи

На маршрут компания поставила самолеты SSJ100, способные перевозить до 100 пассажиров.

Прямые перевозки поспособствуют развитию туризма между Россией и Казахстаном.

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