Сочи и Алматы свяжет прямой рейс

В июле появится прямой рейс между Сочи и городом Алматы в Казахстане. Он будет еженедельным.
Российский перевозчик с середины июля будет регулярно летать между Сочи и Алматы.
"Авиакомпания "Азимут" открыла продажу авиабилетов в город республиканского значения в Казахстане - Алматы. <…> [Рейсы] стартуют с 13 июля и будут выполняться по четвергам"
– международный аэропорт Сочи
На маршрут компания поставила самолеты SSJ100, способные перевозить до 100 пассажиров.
Прямые перевозки поспособствуют развитию туризма между Россией и Казахстаном.