Sochi Jazz Festival могут продлить до недели

Опубликовано: 4:33, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Джазовый фестиваль в Сочи может проходить не три дня, как сейчас, а неделю, и администрация города-курорта готова пойти на это, рассказал российский саксофонист, художественный руководитель Sochi Jazz Festival Игорь Бутман.

Сегодня в кубанском курортном городе Сочи открылся Фестиваль джазовой музыки, который до 17 сентября на сценах Зимнего театра, концертного зала "Фестивальный", а также в Южном Молу примет концерты с участием джазовых исполнителей и джазовый парад.

"Это очень важно, чтобы многие любители нашей музыки пришли на наши концерты. Мы-то с удовольствием, я уверен, что и у администрации города есть желание проводить этот фестиваль неделю. Ну, во-первых, много приезжают ребят, отличная программа для студентов. Я думаю, что мы попробуем сделать так, чтобы собрать артистов, которые на конкурсной основе приедут выступать в Сочи на это время"

- Игорь Бутман

Место для проведения юбилейного фестиваля в 2024 году пока не определено, однако организаторы не исключают возможности провести его в горах Красной Поляны.

Фестиваль нравится и туристам, и жителям города, он уже стал традицией, и мэрия курорта попросила Бутмана провести фестиваль на протяжении недели, чтобы вовлечь в культурную жизнь города максимальное количество людей, поведала заместитель главы мэра Сочи Елена Канюк.

Что касается востребованности праздника музыки, то на открытие были проданы все билеты, такая же ситуация с гала-концертом, который состоится в концертном зале "Фестивальный" с участием Леонида Агутина: свободных мест на него почти не осталось.

Напомним, фестиваль Sochi Jazz Festival проходит в Сочи с 2010 года, выступить на сцене курорта готовы джазовые исполнители со всего мира.