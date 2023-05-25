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Собака Ира случайно "нарушила" санкции против Ирана в Финляндии

Собака Ира случайно &quot;нарушила&quot; санкции против Ирана в Финляндии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Кличка собаки, напоминающая название страны Иран, стала причиной блокировки банковского счета ее хозяйки в Финляндии. Женщину заподозрили в нарушении евросанкций против ИРИ.

Забавное недоразумение произошло в Финляндии: владелицу собаки по имени Ира (Ira) по ошибке заподозрили в нарушении санкций против Ирана.

Инцидент случился в городе Хейнола, сообщает YLE. Счет в банке, принадлежавший его жительнице Минни Мунте, у которой была собака Ира, внезапно оказался под блокировкой.

Оказалось, что такая мера последовала в ответ на одну из совершенных женщиной операцию. Банковский перевод был подписан Iran vakuutus. Мунте имела в виду "страховка для (собаки) Иры". Однако банковская программа решила, что речь на самом деле идет об Иране. Таким образом, с точки зрения машины женщина нарушила санкции ЕС.

"Система заблокировала перевод, вдобавок ко всему, счет Мунте был заморожен"

– YLE

В финском Управлении финансового надзора пояснили, что такие недопонимания обычно удается урегулировать очень быстро - за 24 часа.

Европа усиливает антииранские санкции

Европа усиливает антииранские санкции

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