Европа усиливает антииранские санкции

Опубликовано: 19:23, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Евросоюз сегодня на заседании Совета ЕС в Брюсселе утвердил новый, восьмой по счету пакет санкций в отношении Ирана, который вводится из-за нарушений прав человека в этой стране, сообщил глава дипломатии сообщества Жозеп Борель.

Сегодня Совет Евросоюза утвердил восьмой пакет антииранских санкций за нарушения прав человека в Исламской Республике Иран, заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель.

"Позвольте начать с конкретного решения - введения восьмого пакета санкций против Ирана за нарушения прав человека", - сказал он, передает ТАСС.

Известно, что в рамках нового пакета в "черный список" попали пять человек и две организации, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), "ответственным за подавление протестов" в стране.