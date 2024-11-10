Вестник Кавказа

Снегопад нарушил работу электричек из Краснодарского края

Снегопад нарушил работу электричек из Краснодарского края
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько электричек из городов Кубани были задержаны из-за сильного снегопада, обрушившегося на соседнюю Ростовскую область. Железнодорожники работают над сокращением интервалов поездов.

На Ростовскую область обрушился сильный снегопад, из-за которого начали задерживаться электрички. На данный момент известно об изменении графика 12 составов, включая те, что идут из Сочи и Новороссийска, рассказали в СКЖД.

С опозданием от 2 часов до 30 минут идут поезда №102 Москва – Адлер, №101 Адлер – Москва, №309 Адлер – Воркута, №29 Новороссийск – Москва и №103 Адлер – Москва, сообщили в компании.

Сотрудники чрезвычайных служб уже справились с последствием снегопада. Сейчас железнодорожники стараются вернуть поезда в штатный график.

Напомним, что снегопад также лишил около 30 тыс человек в 21 населенном пункте Азовского района Ростовской области света. Линии электроснабжения не выдержали тяжесть мокрого снега.

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