Донские энергетики устраняют последствия ночного снегопада

Электросети Ростовской области не выдержали мощного снегопада, обрушившегося на регион минувшей ночью – без электричества остались около 30 тысяч жителей в 21 населенном пункте, его последствия сейчас устраняют энергетики.

Ночной снегопад, обрушившийся на донской регион минувшей ночью, не прошел бесследно для жителей региона – под тяжестью мокрого снега рвались провода линий электропередачи, из-за чего без электричества из-за непогоды остались около 30 тыс человек в 21 населенном пункте Азовского района Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации района Александр Палатный.

"В результате прохождения атмосферного фронта с обилием осадков в Азовском районе имеют место порывы линий электропередачи. …Аварийное отключение подачи электроэнергии зафиксировано в 21 населенном пункте. Без света около 30 тысяч человек"

- Александр Палатный

Ситуацию усложняет то, что обрывы проводов зафиксированы на достаточно большой площади – к устранению последствий непогоды пришлось привлечь сразу 6 аварийных бригад, и их количество в дальнейшем будет наращиваться, чтобы обеспечить электричество в домах жителей региона сегодня еще в светлое время суток, добавил Палатный.