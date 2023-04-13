Снег выпал в Саудовской Аравии

Опубликовано: 10:16, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Саудовскую Аравию засыпало снегом. Редкое природное явление запечатлели местные жители, снимками и роликами они делятся в социальных сетях.

Жители Саудовской Аравии стали свидетелями редкого в странах Персидского залива явления - там прошел снегопад, причем весьма обильный, пишут СМИ.

Замело, в частности, юго-западную провинцию Аль-Баха. Снег накрыл землю в преддверии лета, которое в этих широтах паляще знойное.

В соцсетях публикуют видео и фото разгула стихии. Судя по ним, снег лежит на земле толстым слоем - его приходится убирать техникой.

Впрочем, он уже начинает таять - в огромных лужах видны раздробленные льдины.

Во многих провинциях королевства, хотя снега и нет, погода все равно не радует. В некоторых, в том числе в Мекке, из-за ливней и ветра накануне не проводились учебные занятия.