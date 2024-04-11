СНБ Армении арестовала троих наркокурьеров

Служба национальной безопасности Армении пресекла контрабанду 10 кг наркотиков из Ирана, которые перевозили в своем автомобиле трое граждан Армении – все они арестованы, ведется следствие.

Сотрудники службы национальной безопасности (СНБ) Армении предотвратили попытку контрабанды наркотиков из соседнего Ирана – отраву перевозили трое граждан Армении, сообщили в пресс-службе ведомства.

При проверке автомобиля одного из подозреваемых, остановленном для досмотра на таможенном пункте пропуска на границе Армении и Ирана в городе Мегри на юге Сюникской области страны был обнаружен запрещенный груз - оперативники изъяли 8 кг марихуаны и 2 кг метамфетамина, передает Sputnik Армения.

Все трое подозреваемых задержаны, они находятся под стражей. В отношении них возбуждено уголовное дело, которое ведет Сюникское управление Следственного комитета страны.

Другие подробности в интересах следствия не раскрываются.