Контрабанда бриллиантов отправит за решетку жителя Армении

Попытку незаконного ввоза бриллиантов пресекли бдительные таможенники в Ереване в аэропорту Звартноц. Видео обнаружения драгоценных камней распространил Комитет госдоходов.

Несколько десятков бриллиантов пытался ввезти без декларации гражданин Армении. О сорванном преступлении сообщил армянский Комитет госдоходов.

Инцидент произошел в аэропорту Еревана "Звартноц". Незаконный груз был найден во время проверки багажа мужчины, который прилетел из Шаржи (ОАЭ).

В поясе джинсов, лежавших в его чемодане, оказались зашиты 28 бриллиантов. Еще один такой камень контрабандист спрятал в кошельке.

Была оценена таможенная стоимость драгоценностей. Выяснилось, что она выше, чем допустимый размер стоимости стратегических товаров, согласно УК Армении.

Открыто уголовное дело. Контрабандист задержан.