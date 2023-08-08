Снять квартиру в Анталье станет сложнее

Опубликовано: 10:49, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти курортной турецкой Антальи обеспокоены тем, что туристами занято лишь чуть больше половины площадей отелей, а отдыхающие предпочитают снимать квартиры, чтобы не переплачивать за жилье. При этом квартиры сдаются в аренду без уплаты налогов.

Туристы, приезжающие на отдых в курортную турецкую провинцию Анталья, предпочитают снимать в аренду квартиру, чтобы не переплачивать за проживание в отеле, при этом жилье сдается практически нелегально, без уплаты налогов, сообщил источник в руководстве провинции.

"В провинции теперь будет уделяться особое внимание случаям сдачи недвижимости в аренду туристам без официального уведомления властей об этом"

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При этом бороться с арендодателями власти намерены с помощью самих граждан – они уже выступили с призывом сообщать о случаях нелегальной сдачи квартир в аренду туристам, полагаясь на сознательность жителей провинции и не проводя никаких проверок. Таких сообщений будет достаточно, чтобы привлечь владельца недвижимости к ответственности за уклонение от выплаты налогов.

Между тем ситуация с заполняемостью отелей в регионе сложилась тревожная: гостиницы на побережье Эгейского моря заполнены на 60%, а на побережье Средиземного – на 70%, и, как полагают в Минтуризма страны, виноваты в этом россияне, купившие в стране квартиры и сдающие их своим соотечественникам. Это отрицательно сказывается и на заполняемости отелей, и на пополнении городской казны за счет налогов.