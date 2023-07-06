СМИ: Турция не намерена давать "зеленый свет" членству Швеции в НАТО

Опубликовано: 11:30, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция заняла жесткую позицию перед сегодняшней встречей в Брюсселе по членству Швеции в НАТО и не намерена давать "добро" на это, пока Стокгольм не предпримет шагов, ожидаемых Анкарой, сообщает турецкий телеканал.

Перед важнейшей встречей, которая сегодня пройдет в Брюсселе, ясно дала понять, что не одобрит членство Швеции в НАТО, если Стокгольм не предпримет шагов по реализации договоренностей с Анкарой, передал турецкий новостной телеканал TGRT Haber.

"Сегодня в Брюсселе пройдет важнейшая встреча перед саммитом лидеров НАТО. Министры иностранных дел и руководители разведывательных органов Турции, Швеции и Финляндии проведут встречу на высоком уровне... Швеция еще не сделала тех шагов, которых ожидает Турция. Хотя 1 июня в Швеции был принят закон о борьбе с терроризмом, Стокгольм не выдал по запросу Анкары террористов РПК и FETO, и Турция ясно дала понять, что не одобрит членство Швеции в НАТО, пока Швеция не предпримет этих шагов", - говорится в сообщении телеканала.

Турцию на встрече будут представлять министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын и советник президента Акиф Чагатай Кылыч.