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Блинкен начал "давить" на Турцию

Блинкен начал &quot;давить&quot; на Турцию
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел беседу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, призвав его к единству НАТО и поддержке вступления в альянс Швеции.

В разговоре с главой турецкого внешнеполитического ведомства Фиданом Хаканом перед июльским саммитом НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен отметил важность поддержки Анкарой вступления Швеции в альянс, а также призвал к единству членов оборонного блока в "критическое время", сообщили в госдепе.

"Секретарь Блинкен подчеркнул важность единства НАТО в подобное критическое время и призвал к поддержке Турцией вступления Швеции в альянс именно сейчас", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Разговор глав дипломатических ведомств состоялся "в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе". Также стороны отметили важность продления черноморской зерновой инициативы, добавили в госдепе.

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