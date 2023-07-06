Блинкен начал "давить" на Турцию

Опубликовано: 6:57, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел беседу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, призвав его к единству НАТО и поддержке вступления в альянс Швеции.

В разговоре с главой турецкого внешнеполитического ведомства Фиданом Хаканом перед июльским саммитом НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен отметил важность поддержки Анкарой вступления Швеции в альянс, а также призвал к единству членов оборонного блока в "критическое время", сообщили в госдепе.

"Секретарь Блинкен подчеркнул важность единства НАТО в подобное критическое время и призвал к поддержке Турцией вступления Швеции в альянс именно сейчас", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Разговор глав дипломатических ведомств состоялся "в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе". Также стороны отметили важность продления черноморской зерновой инициативы, добавили в госдепе.