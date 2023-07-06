Блинкен начал "давить" на Турцию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел беседу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, призвав его к единству НАТО и поддержке вступления в альянс Швеции.
В разговоре с главой турецкого внешнеполитического ведомства Фиданом Хаканом перед июльским саммитом НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен отметил важность поддержки Анкарой вступления Швеции в альянс, а также призвал к единству членов оборонного блока в "критическое время", сообщили в госдепе.
"Секретарь Блинкен подчеркнул важность единства НАТО в подобное критическое время и призвал к поддержке Турцией вступления Швеции в альянс именно сейчас", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.
Разговор глав дипломатических ведомств состоялся "в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе". Также стороны отметили важность продления черноморской зерновой инициативы, добавили в госдепе.