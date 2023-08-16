СМИ: стали известны подробности воскресного теракта в мечети Шираза

Опубликовано: 15:58, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Одним из исполнителей теракта в мечети иранского Шираза оказался таджиком по происхождению, который проходил подготовку у афганских террористов и поддерживал с ними связь.

Один из двух террористов, открывших стрельбу во время воскресного намаза в мечети Шах-Черах в городе Шираз на юге Ирана, Рехматулла Норозов, оказался гражданином Таджикистана, три месяца он проходил подготовку в запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" в Афганистане, пишет иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на неназванные источники.

"Норозов, таджик по происхождению, …направляется в Афганистан, где около трех месяцев проходит подготовку для осуществления террористических актов, и наконец въезжает в Иран для исполнения теракта…, который совершает 13 августа"

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Норозов сначала общался со связным по переписке, а затем отправился в Турцию для непосредственного сотрудничества с террористической группировкой и фактически стал ее членом, после чего был отправлен в Афганистан для прохождения подготовки.

Стрельбу в мечети устроили два террориста – одного из них ликвидировали иранские полицейские, другой был арестован спустя два часа после нападения на мечеть, в котором погибли двое прихожан, еще семеро получили огнестрельные ранения. Мотивом нападавших была месть за казненных в июле террористов, совершивших подобный теракт в октябре минувшего года, поведал губернатор провинции Фарс Мохаммад Хади Имание.

Сейчас силы безопасности проверяют все контакты выжившего террориста, стараясь выйти на других членов сети, которая может работать на территории Ирана.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", МИД России решительно осудил террористический акт, произошедший в иранской мечети, отметив, что Москва готова нарастить сотрудничество с Тегераном в антитеррористической деятельности.