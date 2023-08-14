Россия осудила теракт в Иране

Опубликовано: 23:14, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД РФ заявил, что Россия осуждает теракт, произошедший в иранской мечети. Там заявили, что Москва готова нарастить сотрудничество с Тегераном в антитеррористической деятельности.

МИД России опубликовал заявление, в котором решительно осудил террористический акт, произошедший в одной из мечетей в Иране.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что виновные в совершении данного преступления будут заслуженно наказаны. В МИД также выразили соболезнования родным и близким погибших.

Кроме того, в Москве заявили о готовности нарастить сотрудничество с Тегераном в антитеррористической деятельности. По данным МИД, в результате теракта из граждан РФ никто не пострадал.