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В мавзолее Шах-Черах в Иране произошел теракт

Военный с пультом управления
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
По меньшей мере четыре человека стали жертвами теракта в мавзолее Шах-Черах в Иране. Один из радикалов задержан, поиски второго продолжаются.

Четыре человека, погибли в результате террористического акта в мавзолее Шах-Черах (провинция Фарс на юго-западе Ирана). Стало известно, что двое погибших – служители мавзолея. Число раненых уточняется. 

По данным правоохранителей, в мечеть пытались прорваться двое террористов. В настоящее время один из них задержан, а второй продолжает стрельбу у входа в мавзолей.

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