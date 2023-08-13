В мавзолее Шах-Черах в Иране произошел теракт

Опубликовано: 20:45, 13 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По меньшей мере четыре человека стали жертвами теракта в мавзолее Шах-Черах в Иране. Один из радикалов задержан, поиски второго продолжаются.

Четыре человека, погибли в результате террористического акта в мавзолее Шах-Черах (провинция Фарс на юго-западе Ирана). Стало известно, что двое погибших – служители мавзолея. Число раненых уточняется.

По данным правоохранителей, в мечеть пытались прорваться двое террористов. В настоящее время один из них задержан, а второй продолжает стрельбу у входа в мавзолей.