Опубликовано: 10:27, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Турции

Выборы президента Турции не отделаются первым туром, пройдет еще и второй. Эрдоган и Кылычдароглу идут практически вровень, однако действующий лидер опережает оппонента, пишет газета Hürriyet.

Президентские выборы в Турции пройдут в два тура, вероятность того, что победитель гонки определится в первом туре, составляет менее 50%, к такому выводу пришли аналитики турецкого издания Hürriyet.

Как заявил автор публикации Ахмет Хакан, второй тур президентских выборов состоится, поскольку у лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана и его оппонента Кемаля Кылычдароглу практически паритет.

При этом Эрдоган, по его мнению, опережает своего противника. Он также подчеркнул важность голосования за рубежом, которое может повлиять на результаты президентских выборов.

Напомним, всеобщие выборы в Турции назначены на 14 мая. Помимо президентских выборов, состоятся и выборы в парламент республики. Основная борьба развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу. Второй тур запланирован на 28 мая, но в том случае, если кандидаты не смогут набрать свыше 50% голосов.