СМИ: на международной выставке-форуме "Россия" оценили крымские деликатесы

На международной выставке-форуме "Россия", проходящей на ВДНХ в Москве, представили весь спектр вин, которые производятся в Крыму.

Посетители международной выставки-форума "Россия", которая проходит на Выставке достижений народного хозяйства в столице России, по достоинству оценили крымские напитки, которые были представлены в гастрономическом павильоне, сообщает телеканал "РЕН-ТВ".

Не зря крымские вина называют гордостью юга России – это классика, которую заслуженно полюбили миллионы россиян. Здесь можно было не только увидеть без преувеличения легендарные марки солнечного напитка, причем любые – красные, розовые, белые – но и попробовать их на вкус. Однако больше других гости оценили непревзойденное крымское игристое шампанское и новинки, разработанные лучшими сомелье полуострова – они реально удивляли своим необычным вкусом.

Впрочем, для многих выставка стала настоящим открытием - были на ней не только напитки – для многих из гостей стали открытием крымские деликатесы.

"Всего четыре ингредиента: соль, вода, мука и любовь, и получится крымское тесто. Если добавить мед, то будет крымская пахлава, а если – сыр или мясо, то получатся крымские чебуреки. Отличия от аналогичных блюд из других регионов – серьезные. Главный секретный ингредиент – сама крымская природа, это все связано с воздухом, с солнцем, с водой. У нас все другое"

– участница выставки Зарема Денишаева

Зато многие слышали про ялтинский лук и местные помидоры. На слуху у посетителей и крымские дары моря - рапаны, рыба и устрицы. Но кто бы мог подумать, что помимо нее, полуостров славится своей мраморной говядиной, кофе и улитками!