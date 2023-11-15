СМИ: Китай побил свой рекорд по поставкам российского газа

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" превысили 20 млрд кубометров – это новый рекорд страны.

Китай поставил новый рекорд по поставкам в страну газа из России - с начала года по восточному маршруту газопровода "Сила Сибири" в КНР было перекачано более 20 миллиардов кубометров газа, пишет издание China Daily со ссылкой на Китайскую национальную трубопроводную корпорацию PipeChina.

"С начала года по трубопроводу было транспортировано более 20 млрд кубометров природного газа, что является рекордным показателем"

- China Daily

Всего за четыре года работы газопровода в Поднебесную было перекачано более 50 млрд кубометров "голубого топлива", передает РИА Новости.

"Пропускная способность газопровода постепенно увеличивалась с момента начала эксплуатации. Ожидается, что в 2024 году пропускная мощность еще больше увеличится, что значительно увеличит возможности поставок природного газа (в Китай)"

- China Daily