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СМИ: Иран готовит освобождение американских шпионов

СМИ: Иран готовит освобождение американских шпионов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран может освободить задержанных американцев, которых Тегеран обвиняет в шпионаже. Переговоры по освобождению ведут американская и иранская стороны при посредничестве Омана.

Задержанные по подозрению в шпионаже в Иране граждане США могут быть освобождены скоро, Вашингтон и Тегеран ведут переговоры при посредничестве Маската, пишет издание EFE со ссылкой на источник в МИД Омана.

По словам главы оманского внешнеполитического ведомства Саида Бадра Аль-Бусаиди, Вашингтон и Тегеран близки к соглашению об освобождении задержанных граждан Соединенных Штатов.

Как заявили в газете, задержанные Тегераном американцы мешают продвижению диалога по иранской ядерной программе. Там добавили, что Байден не согласится возобновлять диалог с Ираном без освобождения граждан.

В статье говорится об американских гражданах, которых официальный Иран отправил в тюрьму за шпионаж. Вашингтон требует освобождения, назвав их задержание безосновательным.

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