СМИ: Иран готовит освобождение американских шпионов

Задержанные по подозрению в шпионаже в Иране граждане США могут быть освобождены скоро, Вашингтон и Тегеран ведут переговоры при посредничестве Маската, пишет издание EFE со ссылкой на источник в МИД Омана.
По словам главы оманского внешнеполитического ведомства Саида Бадра Аль-Бусаиди, Вашингтон и Тегеран близки к соглашению об освобождении задержанных граждан Соединенных Штатов.
Как заявили в газете, задержанные Тегераном американцы мешают продвижению диалога по иранской ядерной программе. Там добавили, что Байден не согласится возобновлять диалог с Ираном без освобождения граждан.
В статье говорится об американских гражданах, которых официальный Иран отправил в тюрьму за шпионаж. Вашингтон требует освобождения, назвав их задержание безосновательным.